Per la prima volta la raccolta differenziata a Montevarchi tocca il 6590%

Per la prima volta la raccolta differenziata a Montevarchi tocca il 65,90%

Arezzo, 16 novembre 2024 – Per lalail 65,90%. Silvia Chiassai Martini: “Siamo il Comune più grande con la percentuale più alta della provincia. 30 punti in più rispetto al 2016” Ancora un obiettivo importante per l’Amministrazione Chiassai Martini in termini di rifiuti e. Con il 65,90%, secondo i dati diffusi dalla Regione sui conferimenti per il 2023, il Comune migliora di ben 5 punti la performance dell’anno precedente e non solo. La soddisfazione del Sindaco: “Arrivare quasi a quota 66% di, rappresenta un traguardo mai raggiuntoda questo Comune – afferma il Sindaco - è un dato storico, significa aver migliorato di ben 30 punti di percentuale rispetto al 2016. Un risultato dettato dai numeri che valgono oggettivamente molto di più di tante parole e di tutte le strumentalizzazioni sul tema che ho sentito in questi anni.