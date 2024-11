Pattinaggio di figura Grand Prix ISU | Grassl e Gutmann splendidi doppio terzo posto azzurro al Finlandia Trophy

Leggi su Sportface.it

Continuano le buone notizie per i colori italiani nelISU diartistico. Nel, quinta tappa di qualificazione alle finali in corso di svolgimento questo weekend alla Helsinki Ice Hall è arrivata un’altra medaglia per la squadra azzurra. Il ventenne altoatesino Daniel, dopo lo splendido secondoconquistato la settimana scorsa in Giappone, è stato protagonista di un’altra entusiasmante rimonta dopo l’errore commesso venerdì nel programma corto e grazie al miglior punteggio ottenuto nell’esercizio libero è riuscito a risalire dal sestoprovvisorio fino al gradino più basso del podio. Davvero un’altra convincente prestazione di, rientrato neldalla porta di servizio dopo l’anno di inattività dovuto ai mancati controlli anti-doping, il quale ha presentato tre salti quadrupli (uno dei quali non completamente ruotato) e due tripli axel nel suo programma superando i 100 punti nello score per gli elementi tecnici.