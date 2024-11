Quotidiano.net - Nave spia russa scortata fuori dal Mare d’Irlanda. Stava pattugliando le zone con i cavi sottomarini per l’energia e internet

Roma, 16 novembre 2024 - Non solo lada guerra Admiral Golovko ha testato i missili Zircon nella Manica, ma si è lasciata dietro unache oggi è statadal vascello irlandese LÉ James Joycedalla zona economica esclusiva del Paese, ha rivelato il Guardian. Lavicino a condutture sottomarine Ladi Mosca era stata avvistata giovedì a est di Dublino e a sud-ovest dell'Isola di Man, dove avrebbe varcato le acque controllate dall'Irlanda e iniziato a pattugliare un'area contenentee condutture sottomarine per il trasporto di energia edi importanza strategica per Dublino. Accompagnava l'Admiral Golovko nella Manica Preoccupazioni che erano già iniziate a Londra nei giorni scorsi quando nei radar era apparsa la fregataAdmiral Golovko mentre attraversava la Manica.