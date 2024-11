MotoGP gara sprint GP Barcellona oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi su Sportface.it

Il circuito di è pronto ad ospitare la di. Il motomondiale sta vivendo l'ultimo Gran Premio della stagione, nel corso del quale verrà deciso il campione del mondo 2024. I contendenti al titolo sono Jorge Martin e Francesco Bagnaia, con lo spagnolo che vanta una miglior posizione in classifica generale. Allo scudiero della Prima Pramac, infatti, mancano solo due punti per conquistare il mondiale. Bagnaia, però, non ha alcuna intenzione di rinunciare al numero '1' presente sulla propria Ducati nelle ultime due stagioni. La mette in palio i primi punti del cruciale weekend ed è attesa per le 15:00 di sabato 16 novembre. L'evento sarà visibile, previo abbonamento, sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW.