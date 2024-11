Agi.it - Maternità surrogata è "reato universale": la legge in vigore da lunedì

AGI - Entra inlache rende la Gestazione Per Altri (Gpa). Approvata lo scorso 16 ottobre, laè da oggi pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Le norme fortemente volute dal governo, introducono il divieto per le coppie, etero e same sex, di praticare la Gpa in Italia dove è già vietata, ma anche all'estero dove invece è disciplinata dalle leggi locali. Un'indagine dell'Associazione Luca Coscioni ha preso in esame 268 Stati per vedere dove la tecnica dell'utero in affitto è legale ed è stato verificato con quali modalità. In Europa sono sei le nazioni che la permettono in forma solidale. In Italia, non si conosce il numero esatto dei bambini nati dalla pratica della. Le associazioni stimano che siano circa 250 coppie che ogni anno vi fanno ricorso per accedere alla territorialità.