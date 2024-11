Sport.quotidiano.net - Martin-Bagnaia, chi vincerà la MotoGp? Combinazioni e orari tv del Gran premio di Barcellona

, 16 novembre 2024 – Non si arrende Pecco, ma Jorgeè solido e concreto. Il mondiale non si è chiuso al sabato nella sprint race e verrà deciso solo domenica, dopo la gara lunga. Il numero uno in carica ha vinto davanti ad Enea Bastianini e Jorge, il che significa che nell’ultimo gp stagionale dovrà recuperare 19 punti con 25 a disposizione: quasi una missione disperata. Vuol dire, di fatto, vincere e conquistare i 25 punti della gara lunga e sperare chenon faccia meglio di decimo. Considerando la competitività di Ducati e di, a meno di errori, è complicato perportare a termine la clamorosa rimonta. In ogni caso ci proverà, perché, esattamente come in primavera, ail ducatista va forte e ha ritmo, e con esso anche Bastianini, che ha dato filo da torcere in Sprint Race, ma Jorge è sempre lì, sul podio e con queste premesse è dura recuperare così tanti punti.