361magazine.com - Margaret Spada, come è morta la 22enne? Il malore avvenuto a intervento “già cominciato”

, la ragazza siciliana di 22 anni, doveva fare unal naso ma è. Secondo quando è emerso dall’autopsia, si sarebbe sentita male agià iniziatoLaper unal naso. É accaduto nello studio medico di Marco Procopio e Marco Antonio Procopio, padre e figlio, che sono adesso indagati per omicidio colposo. Ieri è stato svolto al Policlinico di Tor Vergata l’esame autoptico dal quale è emerso un quadro ricollegabile «a sofferenza acuta». Adesso si attendono gli esami tossicologici e istologici per accertare cosa le è stato somministrato prima e dopo il.Stando all’autopsia, l’era già iniziato quando la ragazza si è sentita male, così riporta Il Messaggero. Inoltre,ha reso noto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, la struttura di viale Cesare Pavese, nel quartiere Eur, risulta sprovvista di autorizzazione per quel tipo di