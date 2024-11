Zonawrestling.net - Low Ki: “Avevo proposto una storyline per WrestleMania, l’hanno data a CM Punk”

È facile dimenticarsene, visto com’è ana finire, ma Low Ki ha avuto dei trascorsi in WWE tra il 2008 e il 2010. Con risultati alterni, vincendo la seconda stagione di NXT (quando ancora era poco più che un gioco a premi) ma ottenendo poco o nulla nel main roster. E soprattutto, con un altro nome: Kaval.I piani mancati perXXVIIntervistato dal podcast That’s Wrestling!, Low Ki è tornato proprio su quegli anni e ha raccontato una storia molto interessante: durante il suo periodo a Smackdown nel 2010, infatti, l’ex campione ROH avrebbeunadi diversi mesi, da Survivor Series fino aXXVI, che lo avrebbe visto di fronte a Rey Mysterio. Rey avrebbe anche acconsentito e ne avrebbe parlato anche con Michael PS Hayes, ma i piani ovviamente non sono andati come desiderava Low Ki.