La Pubblica Sicurezza e all’occorrenza la Celere

Violenza, ancora violenza e, purtroppo, sempre più violenza, perlopiù priva di alcuna ragione valida per far si che almeno ne venga compreso il motivo che l’ha innescata. Il fenomeno ha una portata talmente vasta che non lascia stare fuori della sua ingerenza nemmeno un area del mondo, per quanto piccola possa essere. Sarebbe interessante tentare un approccio a vasto raggio del problema ma, poichè scaturisce da situazioni diverse stato per stato, è opportuno porre attenzione specifica alla proprio nazione. Il problema della violenza, peraltro crescente a ritmo sostenuto, non è nato in Italia e è vecchio quanto il mondo. È difficile infatti dissentirne, perché essi non sono mai stati verificati de visu per una sequenza temporale che pretende la ubiquità e l’onnipresenza. Entrambe non fanno parte della dotazione che l’uomo riceve alla nascita.