La donna imprenditrice Valore aggiunto in azienda

"Si può fare impresa in modo diverso, perché il benessere, lo stato di salute, dell’attività parte dal benessere di chi vi lavora". E nessuno come unapuò avere attenzione a tutto ciò che ruota attorno al lavoro, dall’ambiente ai rapporti sociali e umani di chi lavora, all’interno di un’come di una attività familiare, dall’industria alla piccola impresa commerciale. Questo il messaggio del convegno ’Lanel panorama contemporaneo’ promosso dalla delegazione Toscana di Aidda-Associazione imprenditrici e donne dirigenti di–, tenutosi ieri nella sede di Confindustria a Siena, alla sua terza edizione. "Quando si parla di impresa non si parla solo di bilancio, ma di cura dell’ambiente dove si lavora, attenzione verso i lavoratori – inizia Costanza Conti, della delegazione toscana Aidda –.