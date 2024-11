Sport.quotidiano.net - Inter, difesa verde. Bisseck al rinnovo. Occhi su Bertola

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il nuovo corso dell’è giovane. Giovane e di talento. Se serviva una conferma, per capirlo, ieri è arrivata una notizia che segue la lineaper Yann, 23 anni, a contratto fino al 2029 con un raddoppio dell’ingaggio da 700mila euro a un milione e mezzo. Il premio a un giocatore che ha avuto una crescita esponenziale. Un anno fa, di questi tempi, aveva accumulato una manciata di minuti in campionato e Inzaghi ne aveva richiesto i servigi giusto in Champions League a Lisbona, con la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca, nell’undici infarcito di seconde linee a caccia di spazio. Al momento dell’infortunio di Pavard con l’Atalanta, però, il ragazzo ha risposto. Ha segnato due volte, contro Lecce e Genoa, crescendo in maniera evidente. Non ha fatto una piega nemmeno quando quest’anno gli è stato chiesto di traslocare da destra a sinistra, in partite decisive (nel finale a Roma sullo 0-1 e per tutta la sfida contro l’Arsenal).