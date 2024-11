Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno dell’ex capitano De Cecco : "Gara importante, bisogna vincere"

La Lube è rientrata dalla Repubblica Ceca, dopo l’incontro con il Karlovarsko che è stato un debutto in Challenge Cup trasformatosi in una sorta di allenamento. Troppo il divario tecnico formalizzato nello 0-3 finale e blitz che ha contribuito a far compiere l’en plein al volley italiano: 5 su 5 nelle coppe europee. Trento ha vinto in Romania in Cev e soprattutto le lombarde Milano e Monza hanno esordito in Champions imitando la più esperta Perugia, successi anche per loro seppur con più sofferti 3-2. Come detto tutto facile per la Lube nell’andata dei 16esimi e adesso tutto da cancellare, perchè è già tempo di SuperLega. Domani secondo turno di campionato consecutivo all’Eurosuole Forum, alle 18 c’è da misurarsi contro Modena che è dietro 4 posizioni e 4 lunghezze (quarta vs ottava, 13 vs 9 punti).