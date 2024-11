Linkiesta.it - Il ristorante che sa prendersi cura del cliente e del personale

Entrando da Visione Restaurant si chiarisce piuttosto in fretta da cosa è ispirato il nome del locale. Una grande vetrata in sala, seguita da un giardino che si affaccia sulle colline del Barbaresco. Un panorama sulla natura delle Langhe che fa da sfondo a una visione, più intrinseca, di ristorazione del suo proprietario, Luca Orilia, classe 1990.Per lo standard italiano, un imprenditore di trentaquattro anni lo definiamo giovane, ma Luca di esperienza ne ha già accumulata parecchia, iniziando a lavorare a quindici anni nel settore, spinto da una passione smodata.È un ragazzo dalle idee chiare e una gentilezza estrema, una perla rara che ha accumulato talento in diverse affermate realtà: da Villa Crespi di Orta San Giulio all’Hotel Miramare di Sanremo, passando da Villa Sparina nel Gavi alArchivolto di Ovada.