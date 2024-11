Ilnapolista.it - Grazie a Conte, Spalletti si è ritrovato Di Lorenzo e Buongiorno colonne della Nazionale

dovrebbe fare un monumento ad Antonioper la sua nazionale. Gli ha confezionato il duo Diin una difesa a 3 inedita per il toscano che però ha trovato il suo equilibrio nonostante l’assenza di Calafiori. Questo è il segno del lavoro del coach british-pugliese a Napoli: primum la difesa e la fase difensiva.Dalla gara dell’Italia contro il Belgio emergono alcuni spunti interessanti proprio per don Antonio che ora ha il cruccio della fase offensiva e di come sbrogliare la matassa. È chiaro che bisogna tornare ad almeno un 3-4-2-1 che porti Kvara e McTominay o Politano più vicini a big Rom. Per fare questo servono i laterali. Ed ecco che gennaio diventerà decisivo per un terzino a sinistra (Dorgu) e l’eventuale consacrazione di Politano in versione tornante tutta fascia.