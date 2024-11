Lanazione.it - Gentilezza come stile di vita: una panchina dedicata alla scuola Oberdan

PIsa 16 novembre 2024- E' stata inaugurata ieriprimaria G.la primadellain unaprimaria pisana. Uno dei tanti eventi organizzati dall'Istituto comprensivo Vincenzo Galilei, grazie al lavoro e all'impegno della dirigente Rossana Condello, dell'ambasciatrice dellaGermana dalle Canne e di tutto il corpo docenti della, da sempre in prima linea nel veicolare pratiche die benessere tra i bambini e i ragazzi. La diffusione in collaborazione dottoressa Maria Colonna del video "Stretching e" per il benessere dei lavoratori della segreteria, per gli alunni delle classi quinte visione del film "Wonder", per discutere di bullismo e promuovere la cyber, al centro trasfusionale pisano una domenica"Il dono del sangue è un gesto di" con la partecipazione di tutte le associazioni, un momento di donazioni, accompagnato ddolce colazione offerta dai costruttori didella pasticceria Mannocci.