Ilfattoquotidiano.it - Crisi in Ue, Elly Schlein a von der Leyen: “Chiarisca se la maggioranza sta scivolando a destra. Fitto? Nessun veto su di lui”

Il tifone che si è abbattuto su Bruxelles e rischia di spazzare via il progetto della nuova Commissione guidata da Ursula von derha dato il via a uno scambio d’accuse incrociate tra Ppe e Socialisti. Anche Giorgia Meloni si è scagliata controaccusandola di non aver chiarito la sua posizione sul sostegno o meno al commissario designato italiano, Raffaele. Oggi, dopo giorni di silenzio, la segretaria del Partito Democratico ha chiarito la sua posizione rivolgendosi direttamente alla presidente del Berlaymont: “I socialisti – ha precisato nel corso di un incontro alla manifestazione Bookcity di Milano – stanno chiedendo a Ursula Von derdi chiarire qual è lache la sostiene. Su alcune tematiche c’è stato un tentativo di scivolamento a“, come si è visto con il voto dei Popolari insieme alla “per affossare un regolamento sulla riforestazione“.