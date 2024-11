Formiche.net - Così Craxi risolse la crisi di Sigonella. Il racconto della figlia Stefania

Tutto accadde tra il 7 e il 12 ottobre del 1985. Quando un commando di terroristi palestinesi sequestrò la nave da crociera Achille Lauro al largo delle coste egiziane, la prima preoccupazione del presidente del Consiglio Bettinofu quella di garantire l’incolumità delle oltre quattrocento persone, fra passeggeri e membri dell’equipaggio, che in quel momento si trovavano a bordo. Fin da subito,si orientò su un approccio che escludeva l’intervento militare in assenza di azioni violente nei confronti dei passeggeri tenuti in ostaggio, e insieme al suo ministro degli Esteri Giulio Andreotti iniziò a tessere una fitta rete diplomatica coinvolgendo fra gli altri il presidente egiziano Hosni Mubarak e il leader dell’Organizzazione per la LiberazionePalestina, Yasser Arafat.Il commando che aveva assaltato la nave italiana apparteneva a un gruppo radicale che all’interno dell’Olp si opponeva alla linea di Arafat, convinto proprio dadell’inefficacialotta armata e dell’utilità di percorrere la strada negoziale per portare avanti le istanze del popolo palestinese.