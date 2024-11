Lanazione.it - Ciclista infortunato. Comune condannato

Ildi Arcola ha risarcito con 153mila euro unscivolato sulla strada da Romito a Trebiano. E’ finita con il riconoscimento della responsabilità da parte deldi Arcola una causa relativa alla caduta di unavvenuta nove anni fa. Dopo vari ricorsi, giunti all’appello, è stata ravvisata dai giudici la colpevolezza dell’ente. Ilera scivolato nel settembre 2015 e la richiesta danni fu notificata a luglio del 2016 facendo riferimento non a buche nella strada, ma alla scivolosità della stessa. "Il– ha proseguito Tinfena – ha portato fino al grado dell’appello questa causa pensando di avere ragione perchè potevano esserci molte cause della scivolosità della strada. Una macchia d’olio lasciata da un’auto, oppure poteva esserci bagnato per la pioggia".