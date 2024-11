Ilrestodelcarlino.it - Cesena 2005 a caccia del tris

Si torna in campo per allungare la scia di vittorie. Oggi, alle 18.30, laBasketfarà visita all’Aics Forlì nell’ambito del campionato di Divisione Regionale 1. "Veniamo da due successi consecutivi – commenta coach Marco Vandelli – e ovviamente siamo qui per cercare ulteriore continuità. Affronteremo una squadra simile alla nostra, composta da tanti giovani competitivi e molto ben allenata da Giampaolo Di Lorenzo. Ci sarà da lottare su ogni pallone, ma di certo non partiamo battuti. Dobbiamo fare ancora i conti con l’assenza di Dell’Omo, uno dei nostri uomini di punta, in pratica infortunato da inizio stagione, ma possiamo contare su un organico fortemente motivato, che sta lavorando sodo giorno dopo giorno in allenamento". Le due vittorie consecutive hanno ridato slancio alla classificate: ora i biancazzurri sono quarti a sei punti, pienamente in pista per ogni obiettivo.