"Carpi, un club ormai solido"

C’era anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani giovedì sera al ristorante "Da Michele" presso lo Sportingper la festa con gli sponsor biancorossi per i 115 anni del, cui hanno preso parte anche mister Serpini e i due "totem" biancorossi Calanca e Mandelli. "Ci tenevo a fare gli auguri alper una storia così importante – le parole di Marani – tutto questo è stato reso possibile grazie a una proprietà che ha riportato la società in C. L’anno scorso è arrivata questa grande gioia, in questa stagione la squadra sta lottando e si percepisce grande entusiasmo, ho visto una bella presenza di aziende e sponsor intorno alla società.è una realtà che si conferma valida e solida, nel pieno spirito emiliano". A fare gli onori di casa è stato il presidente Claudio Lazzaretti.