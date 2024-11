Inter-news.it - Calhanoglu esce al 45? e la Turchia pareggia e sbaglia un rigore!

si fa solo il primo tempo di-Galles. La partita finisce 0-0 a Istanbul con unto per i turchi.PARI ETO – Laospita in casa il Galles, in un match molto importante di Nations League: una sorta di scontro diretto cone compagni chiamati a difendere il primo posto. Proprio Calha parte titolare come sempre, ma per fortuna dell’Inter non completa la partita. Anzi si fa solamente quarantacinque minuti per poi uscire. Il primo tempo è molto equilibrato: al 32? Akgun riceve una gran palla in area ma non ria concretizzare, il portiere para con un intervento prodigioso. Nel finale, il Galles a segnare pure con Harris, ma il guardalinee annulla per fuorigioco.gioca ovviamente con la fascia di capitano al braccio, dopo aver recuperato in settimana.