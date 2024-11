Ilrestodelcarlino.it - Cagli riapre il suo bel teatro. Festa per Piergiorgio Cariaggi

E’ ormai imminente la riapertura delComunale dirimasto chiuso per un lungo periodo per eseguire lavori al grande manto di copertura del tetto e sostituzione di infissi per il risparmio energetico. Lavori eseguiti con i fondi Pnrr, ilha conosciuto un rinvio, per incombenze tecniche dell’ultima ora e verifiche sulle certificazioni di sicurezza. Ma il rientro in scena del prestigiosoese è questione di giorni. Si inizierà con una prestigiosa cerimonia, il prossimo venerdi 22, un pubblico riconoscimento all’industrialeeseda parte di Confindustria Marche. Un riconoscimento per la sua lunga intraprendenza manageriale con l’impiego locale di oltre 350 addetti nella produzione di ottimi filati multicolori in cachemire esportati ormai in tutto il mondo.