Gaeta.it - Bastian Muller, chi è e cosa fa il nuovo compagno di Ilary Blasi

Leggi su Gaeta.it

da quando si è lasciata con Francesco Totti ha unamore, qualche mese dopo la fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma, ha deciso di uscire allo scoperto con, affascinante imprenditore tedesco.A quanto pare a fare da cupido alla show girl e asarebbe stata Michelle Hunziker, molto amica di lei, che li avrebbe fatti conoscere nel corso di una vacanza in montagna. Da quel momento il bele la– nonostante voci susseguitesi di crisi, mai confermate – non si sono mai separati. E adesso la coppia è finita al centro del gossip per una presunta gravidanza di lei. Mafanella vita?, chi è e che lavoro fa ildiha 37 anni e lavora a 60 chilometri da Francoforte sul Meno, dove si trova appunto l’azienda della sua famiglia.