Violento schianto tra ape e moto 80enne al Fazzi con codice rosso

Dopo quello che stamattina ha visto la morte di un 19enne, ancora un grave incidente nel Salento. Untra ape eha portato al ferimento di due uomini, ma ad avere la peggio è stato l’anziano che era alla guida del mezzo agricolo, undi Copertino. Il sinistro si è verificato, nel primo pomeriggio di oggi, sulla strada che da Carmiano conduce a Copertino e ha visto coinvolti uncarro ape ed unaSuzuki. Per cause ancora tutte da chiarire e verificare, i due mezzi sono venuti violentemente a contatto e sarebbe andato in scena il drammatico scontro.tra ape e, ferito ancheciclistaSul posto deltra auto esono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato, d’urgenza e con, l’presso l’Ospedale Vitodi Lecce.