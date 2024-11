Torna nella Casa Grande Fratello clamoroso rientro | il pubblico approva

Leggi su Caffeinamagazine.it

Cambiamento improvviso al. Stando alle ultime voci, un ex concorrente starebbe per fare il suoritorno in. Ilha appreso tuttogiornata di venerdì 15 novembre e tutto potrebbe concretizzarsi giàprossima puntata in diretta, prevista per martedì 19 novembre. Spetterebbe ad Alfonso Signorini comunicare tutto ai gieffini.Alquesto ex concorrente darebbe il suo assenso per il ritorno nel reality show di Canale 5. Stabilito anche il ruolo definito per lui, che sarebbe ben lieto di rincontrare i suoi ex compagni di avventura. Questa mossa potrebbe essere stata decisa per dare una scossa alla trasmissione,speranza di incrementare gli ascolti televisivi.Leggi anche: “Senti questa cosa su Mariavittoria”., Yulia fa la spia e Helena corre subito da lei, ex concorrente potrebbe fare ritorno: il motivoA riferire questa indiscrezione sulè stata la pagina Agent Beast sul social network X.