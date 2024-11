Torino Caselle, cresce l'ipotesi del bird strike nell'incidente della Freccia Tricolore in cui è morta una bimba di 5 anni

Leggi su Open.online

Proseguono le indaginiprocura di Ivrea sul casoche, il 16 settembre 2023, si è schiantata nella zona dell’aeroporto di, che serve la città di. In quell’incidente aereo ha perso la vita Laura Origliasso, una bambina di 5che si trovava con la sua famiglia a bordo di un’auto in transito nell’area. Oggi, il 15 novembre dell’anno dopo, i tecnici hanno avviato gli accertamenti sulla carcassa del velivolo. È stato aperto il motore, operazione alla quale hanno partecipato gli specialisti nominati dalle parti in causa. All’interno sarebbero state trovate tracce inequivocabili di resti di un volatile, avvalorandodel. A causare l’avaria, scrive il dorso locale di Repubblica, «sarebbe stato l’impatto con un uccello, poi risucchiato nel vano motore subito dopo il decollo».