The Voice Kids 2024: quante puntate, durata e quando finisce

Thesono previste per The? Il programma comincia venerdì 15 novembre, alle 21:25, su Rai 1. Si tratta della terza edizione del programma, spin off di Thededicato ai bambini dai 7 ai 14 anni. Alla conduzione confermata Antonella Clerici. In tutto sono previste sei, di cui quattro di Blind Auditions. Il programma è registrato. La finale va in onda il 20 dicembre. Ecco la programmazione completa.Prima puntata: 15 novembreSeconda puntata: 22 novembreTerza puntata: 29 novembreQuarta puntata: 6 dicembreQuinta puntata: 13 dicembreSesta puntata: 20 dicembre(finale)Quanto dura () ogni puntata di The? Il programma va in onda ogni venerdì e inizia intorno alle 21.