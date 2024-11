Quotidiano.net - The St. Regis Florence. Un’ospitalità di gran classe

Leggi su Quotidiano.net

Dalla sciabolata dello champagne, ai banchetti natalizi più raffinati, l’arte della celebrazione prende vita con glamour ed eleganza nella House of Celebration, dove i rituali senza tempo si arricchiscono con un tocco contemporaneo. Sono passati ormai 120 anni da quando il St.New York aprì le sue porte il 4 settembre 1904. Centoventi anni dopo, il marchio St.continua a innalzare la sua eredità come la casa originaria del lusso, offrendo esperienze raffinate a personalità di spicco in tutto il mondo, e festeggia il suo 120esimo Anniversario proponendo un’annata di celebrazioni uniche in tutti i The St.del mondo. Al The St.è possibile celebrare la magia delle Feste, e rivivere il fascino delle celebrazioni degli Astor, la famiglia fondatrice del brand St.