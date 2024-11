Oasport.it - Sinner-Ruud, orario ATP Finals: su che canale vedere la semifinale, programma in chiaro

Leggi su Oasport.it

Dopo aver chiuso da imbattuto e senza concedere set la prima fase del torneo di singolare alle ATP2024 di tennis, tornerà in campo sabato 16 novembre l’azzurro Jannik, che nel penultimo atto della manifestazione affronterà il norvegese Casper.Il match sarà il quarto ed ultimo ina partire dalle ore 12.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 20.30: sarà il terzo incrocio sul circuito maggiore tra l’azzurro ed il norvegese. Sia nel 2020 che nel 2021si è imposto contronelle sfide giocate a Vienna, sempre senza concedere set all’avversario.La diretta tv delladi Jannikalle Nitto ATP2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Rai Play, Tennis TV, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.