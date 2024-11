Ilgiorno.it - Sindacati in allerta alla St di Agrate: "Le ultime scelte del Gruppo favoriscono la produzione francese"

La crisi del chip e gli investimenti di St, il colosso italiano del settore con base ad, 5mila addetti in città. Neppure la società legata allo Stato, numero uno in Italia nei circuiti elettronici e fra i primi al mondo, è esente dtempesta che investe la domanda. E itemono le conseguenze della situazione. Oggi, i delegati Fim e Fiom chiederannodirezione di spiegare "lestrategiche che avvantaggerebbero i partner francesi". Tutto ruota attorno alle produzioni di wafer di silicio da 300 millimetri che secondo i metalmeccanici "favorirebbero i poli d’Oltralpe, a scapito di, per via del disimpegno sui 200 millimetri". "Le voci di un ridimensionamento si rincorrono e se ci fosse una conferma, si aprirebbe una fase molto critica per il sito brianzolo con conseguenze negative anche sui livelli occupazionali".