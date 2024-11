Gaeta.it - Sequestro di pesce d’acqua dolce a Porto Viro: 431 kg di prodotto illegalmente pescato

Facebook WhatsAppTwitter La Guardia di Finanza di, in provincia di Rovigo, ha recentemente effettuato un significativodi oltre 431 chilogrammi di, rinvenuto all’interno di quattro veicoli. Questo intervento ha svelato un’attività di pesca non autorizzata nelle acque del fiume Po, avviando un’indagine su violazioni legate alla tracciabilità e alla salute pubblica degli alimenti ittici.I controlli e ilL’operazione è stata condotta in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Ulss 5 Polesana, che ha fornito assistenza per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie del. Durante le ispezioni, i militari della Guardia di Finanza hanno riscontrato irregolarità nella documentazione che accompagna il trasdei prodotti ittici, evidenziando infrazioni legate alla tracciabilità del