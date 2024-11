Giornalettismo.com - Se mostrano ancora fragilità sulle fake news, ha senso dire i giovani italiani migliorano nelle competenze digitali?

Consi intende la capacità di «utilizzare il computer per gestire informazioni, produrre e scambiare contenuti, e risolvere problemi in un contesto digitale». Gestire le informazioni, dunque, significherebbe anche capire quali di queste possano essere o meno veritiere. E, dunque, si entrerebbe nel macro-fenomeno delle. Ora, da questo punto di vista dobbiamo prendere i dati che abbiamo a disposizione e fare un confronto tra loro. Recentemente è uscito un report – lo studio Ocse-Iea “Icils 2023” (International computer and information literacy study), che si basa sulla fascia d’età 13-14 anni – che mette in buona luce irispetto alle, soprattutto se raffrontato all’ultimo report della stessa fattura che risale a 5 anni fa. Tuttavia, dallo stesso report (e anche da studi condotti in passato da altri istituti) si evince che, quando si parla di disinformazione, ifanno fatica.