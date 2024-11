Oasport.it - Sci alpino, Lucrezia Lorenzi: “Non potevo deludere Matilde, sto trovando le forze”

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sciriparte da Levi, in Finlandia, con lo slalom speciale femminile in programma domani: sarà la prima gara del circuito maggiore dopo la morte di, avvenuta a causa di una caduta in allenamento, ed al cancelletto di partenza sarà presente la sorella maggiore.Al sito della FISI, alla vigilia della gara,ha affermato: “Nonassolutamente, stolee le energie necessarie nella nostra natura e nella nostra neve. In pista non sarò più da sola, la porterò sempre nel mio cuore, mi aiuterà a prendere due esterni in più. Non è un momento facile, ma ci sto mettendo tutta me stessa“.Martina Peterlini vuole confermare quanto di buono fatto lo scorso anno: “Sto sciando bene, mi sento serena e parto superconvinta di dare il massimo.