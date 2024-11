Superguidatv.it - Renato Zero trionfo live per il suo tour: in arrivo due nuovi brani “omaggio” ad Elton John e Bob Marley

Leggi su Superguidatv.it

Dopo ildel suo “AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO“,torna con due nuove canzoni, un sentitoa due miti della musica mondiale:e Bobda record: più di 250 mila persone per il suoconcerto 2024E’ tempo di nuova musica perdopo il grandissimo successo di critica e pubblico del suo concerto“Autoritratto“. 38 appuntamentiin giro per l’Italia che hanno fatto registrare il tutto esaurito in tantissime città; un lungo viaggio musicale che ha visto il re dei sorcini riabbracciare il suo pubblico. Più di 250 mila persone sono accorse per cantare ed abbracciaredurante il“AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO” terminato nella sua Roma.Proprio durante gli ultimi due concerti sold out al Palazzo dello Sport di Roma,ha regalato una sorpresa a tutti i suoi fan cantando per la prima volta dal vivo due nuove canzoni.