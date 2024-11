Pugilato –Tyson torna sul ring e sfida Jake Paul Iron Mike ancora vincente a distanza di oltre 20 anni a 275 su Sisal it

Liberoquotidiano.it - Pugilato –Tyson torna sul ring e sfida Jake Paul, Iron Mike ancora vincente, a distanza di oltre 20 anni, a 2,75 su Sisal.it

(Adnkronos) - Roma, 15 novembre 2024 –Comunque vada sarà un successo. Perché, bisogna essere onesti, basta il nome di uno dei due pugili che, nella notte tra venerdì e sabato, salirà sulallestito all'AT&T Stadium di Arlington, casa dei Dallas Cowboys, per generare un hype incredibile nei confronti dell'evento.Tysona combattere a 58suonatindo, in un match sugli 8 round,, pugile-youtuber di 31più giovane. Per dire: quando Tysonva per la seconda volta Evander Holyfield, nel famoso match del morso,aveva appena 5 mesi. Quello che andrà in scena sarà un match regolare ma sugli otto round della durata di due minuti. Il pugile di Cleveland, secondo gli esperti, parte favorito a 1,55 contro il 2,75 dell'ex campione del mondo con il pareggio offerto a 9,00.