Perché Kering ha emesso 750 milioni di euro di obbligazioni?

Il colosso della modaha stupito il mercato con una manovra e una mossa molto intelligente, o molto rischiosa. Ha infattiper un totale di 750diin un’unica tranche a 10 anni, con cedola del 3,625%. L’emissione diè una strategia di assicurarsi liquidità fresca, in uno scenario economico-finanziario veramente critico per tutto il settore di moda e soprattutto lusso. La mossa deriva anche da un periodo di crisi dovuta alle difficoltà di Gucci, e soprattutto dopo aver sostenuto una serie di spese per recuperarne il debito. Infatti, stando alle stime l’attuale utile operativo dipotrebbe essere quasi dimezzato a “soli” 2,5 miliardi dinel 2024.emette azioni in un’unica tranche a 10 anni (per 750di)Una cifra importante rispetto ai 4,7 miliardi diinvece del 2023.