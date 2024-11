.com - Pallamano A Gold / Scontro salvezza al PalaQuaresima: la Macagi Cingoli sfida il Secchia Rubiera

I ragazzi di Palazzi affrontano alla formazione all’ultimo posto in classifica che nella passata stagione li beffò ai play-out. Latini: “La pausa ci ha fatto recuperare energie fisiche e mentali”, 15 novembre 2024 – C’è voglia di riscatto per lae arriva la partita giusta per dare una svolta a questa stagione 2024-2025. I ragazzi di Palazzi, infatti, affrontano ilnella gara dell’11^ giornata di Serie Adi. Gli emiliani, che nella scorsa annata sportiva si salvarono al primo turno dei play-out vincendo proprio contro Strappini e compagni al primo turno, sono ultimi in classifica ancora fermi a 0 e verranno alcon il coltello tra i denti. Per la, però, si tratta di un crocevia da non fallire.Storia dele precedentiLa, dal 2011, è nata nel 1974 ed è una delle società più vincenti dell’Emilia-Romagna.