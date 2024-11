Ilgiorno.it - Nozze (quasi) di perla in dieci istantanee

Scene da un matrimonio. D’accordo: il riferimento è alto. Anche perché qui la natura del progetto è decisamente più divertita. Spensierata. Ma in qualche modo non siamo così lontani dalla struttura che aveva pensato Ingmar Bergman. Visto che in un’ora e mezza si assiste a 29 anni di vita coniugale. I saliscendi dell’esistenza e dell’amore da cui vengono travolti Anna e Paolo. Due come noi. Come tutti. E infatti, al di là delle risate, sarà probabilmente un attimo ritrovarsi allo specchio. Insomma, un po’ da scoprire questo “Come sei bella stasera“, fino al 24 novembre in replica al Teatro Leonardo all’interno della stagione di Mtm, le Manifatture teatrali milanesi. Gusto pop. E locandina solida. A partire dal testo, firmato da Antonio De Santis, storico autore di Ale&Franz. Che qui segue appunto la storia dei due protagonisti suddividendola inquadri.