Ilfattoquotidiano.it - Nostalgia Film Festival, il cinema iraniano in mostra. L’omaggio della quinta edizione al regista Ahmad Bahrami

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

che passione. E che rilevanza anche politica. A organizzare la Vdel, vetrina nata nel 2019 dedicata alla produzionetografica d’Iran senza affiliazioni né politiche o religiose e con l’unico obiettivo dire le produzioni indipendenti a più pubblici europei possibili. Dopo la prima tappa organizzata a ottobre a Roma (al Teatro Ateneo Sapienza Università di Roma), la Blue Desk ospita la seconda tappa dal 15 al 17 novembre presso la propria sede capitolina in Via Orazio Coclite, 5.Ci sarà anche una terza tappa a Napoli dal 29 al 30 novembre al Parco San Laise. Selezionati in programma (sottostante) sono lungometraggi, cortometraggi e documentari visti e premiati ai principaliinternazionali per la regia di autori iraniani stanziati in tutto il mondo e la cui visibilità per il grande pubblico è molto complessa, specie per mancanza di distribuzione, o perché talmente indipendenti a livello produttivo da avere oggettive difficoltà a farsi strada oltre le kermesse che in primis li hanno programmati.