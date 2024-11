Napoli Ngonge | Qui grande amore Lukaku come un fratello

Leggi su Sportface.it

“Ami sono trovato subito bene: mi impressiona l’per il calcio che c’è da queste parti. Conte dice a noi attaccanti di aiutare in fase difensiva e di essere incisivi nell’ultima parte di campo“. Ha parlato così, ai microfoni di CRC, radio partner del, il calciatore azzurro Cyril. L’ex Verona ha spiegato: “Arrivare in un club così importante ha significato tanto per la mia carriera. Non sono uno a cui dà fastidio la pressione, anzi, mi dà la carica. Una pressione positiva si ha sempre nel calcio e per me non è mai stato un problema. La concorrenza? Ogni calciatore ha le sue qualità e i suoi difetti, ogni giocatore è unico. Io non penso di poter cambiare tanto il mio modo di giocare. Politano e Neres sono forti con le loro qualità, io con le mie.è un calciatore che hapersonalità e quando vedi la sua carriera provi rispetto per lui.