Muore bambina di 1 anno e mezzo, la procura apre un fascicolo

Siena, 15 novembre 2024 – Unabellissima. Un frugoletto di unche era la gioia dei genitori. La vita ancora tutta da scoprire, circondata dall’affetto di una famiglia affiatata. La sua morte è stata una tragedia. Spezzati dal dolore mamma e papà, che vivono nella nostra provincia e non sdarsi pace. E ora vogliono sapere come mai il loro angelo è volato in cielo dopo essere stata ricoverata al policlinico Santa Maria alle Scotte e da qui trasferita martedì con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Massa. A chiarirlo sarà un’inchiesta dellaapuana che ha aperto unper fare luce sulla morte della piccola. A tale scopo, acquisite le cartelle cliniche relative al caso, sarà necessaria l’autopsia che dovrebbe svolgersi lunedì, una volta consentito anche alla famiglia di nominare, come di prassi, un proprio consulente che assista agli accertamenti medico legali.