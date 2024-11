Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre rideva parlando della mia salute a rischio, non si è mai interessato a me. Mi ha fatto solo del male”: Francesca De André si sfoga

“Si èuna risatamia”. Sono queste le parole con cuiDe, nipote del celebre cantautore Fabrizio, accusa suoCristiano di aver risosua condizione nonostante lei si trovasse in ospedale per curarsi da un tumore. Lo ha detto a La Volta Buona, dove la 34enne, ex gieffina, si è aperta e ha raccontato il rapporto tumultuoso che ha con suo.Già negli scorsi giorni,aveva usato parole molto dure nei confronti di Cristiano: “Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare“, erano state le sue parole a Novella 2000. Poi è stata ospite, insieme a suo fratello gemello Filippo, di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha rincarato la dose: “È una persona deleteria e nonper me, ma in generale e ho deciso di eliminarla completamente dalla mia vita, perché èche dannosa ed è una persona che mi hadel”, ha detto di suol’ex gieffina.