Medio Oriente spiragli di tregua con Trump? Pronta l’intesa sul Libano E Hamas apre al cessate il fuoco a Gaza

Donaldavrebbe dato il proprio via libera alla proposta di un piano per ililin. Lo riporta il Wall Street Journal, dopo che Ron Dermer, ministro israeliano per gli Affari strategici, ha illustrato il suo piano al presidente-eletto americano nella sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida.ha anche «espresso la speranza» che il piano per ililvenga attuato «prima del suo ingresso nello Studio Ovale», ossia prima del 20 gennaio 2025. Non è ancora arrivato invece alcun commento ufficiale dalla Casa Bianca o dal presidente in carica Joe Biden.: «Pronti alil»Secondo quanto ricostruito dal Wall Street Journal, il piano del governo israeliano per ililinprevede il ritiro delle truppe e delle armi di Hezbollah dal confine con Israele a nord del fiume Litani, con l’esercito libanese e le forze di peacekeeping delle Nazioni Unite incaricate di garantire che non facciano ritorno.