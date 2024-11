Zonawrestling.net - Matt Riddle: “Randy Orton all’inizio non mi sopportava, mi vedeva una persona irrispettosa”

Quella degli RK Bro è in assoluto la parte più famosa e potenzialmente memorabile della carriera dinel wrestling. Anche se, come molte altre leggende del settore,non era un fan del King of Bros, a causa del suo approccio unico alle cose nel mondo del lavoro. L’ex Superstar WWE ha raccontato la storia della sua prima interazione con The Viper in una recente intervista.Le sue parole“Prima che lottassimo un incontro completo,non era un grande ammiratore del sottoscritto. Credo pensasse fossi irrispettoso perché avevo le cuffie. Una sera è venuto nello spogliatoio, e tutti hanno stretto la mano a tutti. Non volevo fare il nerd e passare inosservato. Così gli ho fatto un cenno. Stavo aspettando la mia occasione per stringergli la mano, ma credo che l’abbia presa come una mancanza di rispetto.