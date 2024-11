Liberoquotidiano.it - Lexus, Yokohama, Haier e Inalpi con Event's Way alle Nitto ATP Finals di Torino

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Grandi marchi protagonisti dell'o torinese: supporto comunicativo a 360 gradi da parte dell'agenzia guidata da Flavio Gallarato, tutti i dettagli.Milano /, 15/11/2024 - LeATPsono il gran finale della stagione del tennis maschile, con gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio che si battono per l'ultimo titolo della stagione. Torneo dopo torneo, i giocatori accumulano punti nella ATP Race To Turin con l'obiettivo di conquistare uno degli otto posti a disposizione.L'o, che si concluderà domenica 17 novembre, vede la presenza come Platinum Partner di, supportata da's Way, agenzia di marketing e dii torinese (https://sway.it/).'s Way si è occupata della gestione totale dell'o ATP, dalla creatività del progetto alla preparazione e personalizzazione “wrapping” di tutte le auto(45) utilizzate per il trasporto di giocatori, staff e federazione internazionale, oltre che dello studio architettonico e costruttivo della private lounge diall'interno del foyer diArena, un'area funzionale e dal grande tocco di design, che non è possibile non fotografare.