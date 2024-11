Liberoquotidiano.it - "Le Pen non deve essere eletta": bomba dalla Francia, la mossa della Procura

Dopo una fase istruttoria di otto anni e un processo durato poco più di un mese, i giudicidi Parigi hanno chiesto cinque anni di carcere, una multa di 300mila euro e cinque annidi ineleggibilità ai danni di Marine Le Pen, madrina del sovranismo francese, nell'ambito dell'inchiesta che la vede coinvolta assieme ad altri 24 esponenti del suo partito, il Rassemblement national (Rn), con l'accusa di aver usato in modo improprio i fondi pubblici del Parlamento europeo tra il 2004 e il 2016. «L'unica cosa che interessava all'accusa era Marine Le Pen, per poter chiedere la sua esclusionevita politica (.) e poi Rn, per poter rovinare il partito», ha reagito Le Pen. A due anni e mezzo dalle presidenziali, lamanifesta «una volontà di privare il popolo francesepossibilità di votare per chi desidera», ha aggiunto la leader sovranista.