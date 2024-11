Iodonna.it - La vittoria della giornalista umbra rappresenta un passo importante nella lotta per l'accesso al suicidio assistito, ma mette anche in luce le difficoltà e i tempi di attesa estenuanti che le persone come lei sono costrette ad affrontare

Intrappolata in un corpo che non risponde più, da due anni combatte per riconquistare la sua libertà, la libertà di poter sceglieree quando porre fine alla sua sofferenza. Dopo richieste, denunce, diffide e ricorsi, oggi Laura Santi,di Perugia affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, è la prima cittadinae la nona persona in Italia a ottenere il via libera per l’alin Italia. Sibilla Barbieri è morta in Svizzera con il: l’Asl glielo aveva negato X Laura Santi finalmente libera di scegliereLa sua storia è un esempio toccante di chiper una battaglia che non solo medica e legali, ma che è legataa profonde questioni etiche e morali.