Ilgiorno.it - La verde Collina dei Ciliegi: "Studenti, eventi e relax. Sembra la cima del mondo"

I suoi 25 metri di altezza sono più che sufficienti per aprire la vista sullo skyline milanese: è un bel panorama quello che si osserva dalladell’altura, che deve il nome agli iconicida fiore che la ricoprono. Inaugurata nel 2007 nel quartiere della Bicocca, ladeiè stata realizzata con i materiali di risulta dei cantieri che hanno trasformato i vecchi impianti Pirelli in una nuova zona della città. Priva di aree giochi e spazi per cani, questa piccola altura è un angoloal riparo dalla frenesia della metropoli. "di stare inal, quasi alla pari dei grattacieli", racconta Simona Rizzi, che è qui per la prima volta. "Vedo lavoratori in pausa pranzo e persone che fanno attività fisica, ma soprattuttodella Bicocca", spiega Riccardo Biella, che studia alla Statale.