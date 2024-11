Calciomercato.it - La Juve sceglie il difensore: ecco il top per Giuntoli

Leggi su Calciomercato.it

Laa caccia di almeno unda prendere a gennaio: girandola di nomi con un grande ‘sogno’ che parla tedescoPer lantus sono già partiti gli straordinari sul mercato. Il doppio grave infortunio in difesa spingerà Cristianoa tornare inevitabilmente sul mercato per sopperire alle lunghe assenze di Bremer e Cabal, due tegole per Thiago Motta che si ritrova con la coperta corta. E allora via al casting, ma senza svenarsi perché in estate i bianconeri hanno già speso tanto e in ogni caso il prossimo anno saranno nuovamente entrambi a disposizione.Cristianoe Thiago Motta (LaPresse) – calciomercato.itPer cui la volontà è quella appunto di contenere la spesa, magari trovando una soluzione in prestito che sarebbe l’ideale. Anzi due, visto che non si può chiudere anche a un arrivo in attacco viste le condizioni di Milik.