La denuncia di un ex primario: "Prenotata una risonanza, uscito con una lastra semplice"

Marina di Carrara (Massa Carrara), 15 novembre 2024 – Va al Cup per prenotare unamagnetica e si ritrova un mese dopo a Fivizzano con la prenotazione di una. Il malcapitato è, sorpresa delle sorprese, proprio un medico, Giuseppe Agrimi, exdi Psichiatria a Sarzana, che trovatosi nei panni del paziente ha potuto verificare con mano “la scarsa organizzazione” che lo ha portato a questo malinteso. “Ho deciso di segnalare l’accaduto perché al mio posto sarebbe potuto esserci un altro, per esempio un pensionato che fatica ad arrivare a fine mese e che, perciò, una situazione del genere avrebbe rappresentato un gravissimo disservizio e disagio”. Entrando nello specifico della situazione Agrimi dice: “Ho avuto un incidente il 22 settembre mi sono fratturato una vertebra, lo scorso 8 ottobre mi sono recato al Cup di Marina di Massa dove mi è stato dato appuntamento per unamagnetica a Fivizzano il 14 novembre (ieri per chi legge, ndr).